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TIMETURK / GÜNDEM / Ali Şan'dan Kadir Gecesi'ndeki skandala tepki

Ali Şan'dan Kadir Gecesi'ndeki skandala tepki

Ünlü şarkıcı Alişan, Kadir Gecesi'nde içki içtikleri fotoğrafı sosyal medyadan 'Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin' sözleriyle paylaşan Pegasus çalışanlarına çok sert tepki gösterdi.

51 Dakika Önce
2022-04-30 12:55:28
Ali Şan'dan Kadir Gecesi'ndeki skandala tepki

Pegasus çalışanlarından bir grup Kadir Gecesi'nde alkol masasında kadeh kaldırıp "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle yaptıkları paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor.

Pegasus çalışanları tepkilere neden olan skandal paylaşım sonrası hesaplarını kapatsa da, firmaya gereğinin yapılması için binlerce mesaj yağdı.

skandal

Ünlü şarkıcı Alişan da, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına çok sert tepki gösterdi.

'KİMSE DİNİME KÜFREMEDEZ'

"Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" şeklinde tepki gösterdi.

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