Ali Koç'tan '3 Temmuz' açıklaması: 'Allah bir daha ne Fenerbahçe'mize ne de ülkemize böyle bir dönem yaşatmasın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz'daki 'Futbolda şike kumpası' ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, '3 Temmuz' açıklaması: 'Allah bir daha ne Fenerbahçe'mize ne de ülkemize böyle bir dönem, böyle bir süreç yaşatmasın diye dua ediyorum.' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz'daki "Futbolda şike kumpası" ile ilgili olarak, "Bugün Fenerbahçe Kulübü hukuksuzluğa karşı, hukuki galibiyeti; zaferi elde etmiş; hukuk nezdinde masumiyeti kanıtlanmış şekilde dimdik ayaktadır." dedi.

Ali Koç, 3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde Fenerbahçe TV'de yayımlanan "3 Temmuz Özel" programına konuk oldu.

Koç, bu 3 Temmuz'un kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Zira 2011 yılından beri ilk kez bir 3 Temmuz'da ayağımızdaki FETÖ bağından kurtulmuş, söylediğimiz her sözün doğruluğu Yargıtay tarafından da kanıtlanmış olarak buradayız." diye konuştu.

- "Devran döndü, kim haklı, kim çamur attı apaçık ortaya çıktı"

Bu 3 Temmuz'da yönetim olarak bir karar verdiklerini ve Fenerbahçeliler olarak 10 yıldır çok konuşup, haykırdıklarını da kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"27 Aralık 2021'de Yargıtay bir karar verdi. Fenerbahçe'nin haklılığı resmen kanıtlanmış oldu. Devran döndü, kim haklı, kim çamur attı apaçık ortaya çıktı ve 'biz susuyoruz' dedik. Fenerbahçe, o günlerde yani bu örgütün en kuvvetli olduğu dönemde, kendilerini kimsenin sorgulamadığı, yaptıkları hukuksuz her türlü eyleme kimsenin karşı çıkmadığı hatta ciddi anlamda desteklendiği, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, kendi medyası, gazetesi, televizyonu, medyadaki maaşlı profesyonel çığırtkanlarıyla en güçlü olduğu dönemlerde başkanıyla, yönetimiyle, camiasıyla beraber bu yapıyla mücadele etti ve boyun eğmedi."

Fenerbahçe'nin haklı duruşunda başta eski başkanları Aziz Yıldırım olmak üzere dönemin yöneticilerinin ve tüm camianın eşi benzeri görülmemiş bir duruş sergilediğini anlatan Koç, "Bugün ise Fenerbahçe Kulübü hukuksuzluğa karşı, hukuki galibiyeti, zaferi elde etmiş, hukuk nezdinde masumiyeti kanıtlanmış şekilde dimdik ayaktadır. Geldiğimiz nokta itibarıyla omuzlarındaki ağır yükten kurtulmuş, gururla haklılığını kanıtlamış, hafiflemiş, yorgun ancak onurlu ve şerefli bir camiadır. 'Bugün, bu mücadelenin başladığı günün 11. yıl dönümünde haksızların, hukuksuzların, adaletsizce saldıranların hesap verişlerini izleyeceğiz' demek istediğimiz için biz bu sefer susmayı tercih ettik. 'Fenerbahçe'nin haklı ve vakur duruşunu susarak ve gözümüz üzerlerinde' diyerek yansıtmak istedik." ifadelerini kullandı.

- "O günlerin ne kadar acı olduğunu yaşayanlar bilir"

Ali Koç, Yargıtay kararının ardından aslında Fenerbahçe'nin artık bir şey söylemesine gerek kalmadığını ve bu konunun tartışmaya kapandığını da vurgulayarak, "Şimdi esas konuşması, hesap vermesi gerekenler, kumpası kuranlar, tuzağın parçası olanlar ve bu kumpastan kendilerine fayda sağlamaya çalışanlardır." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da yapılan saldırının FETÖ'nün bu ülkeye verdiği sayısız tahribatlardan biri olduğunu ve bu durumu hala kabul etmeyenlerin, kendileri için bu örgütün dümenine su taşıyanlar, bu ülkenin mücadelesini yok sayanlar olduğunu anlatan Koç, "O günlerin ne kadar acı olduğunu yaşayanlar bilir. Bizler yaşadık, bizler biliriz. Söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman öyle söz konusu diğer hukuksuz davalar Ergenekon ve Balyoz gibi pek çok kumpas davası denilince başka türlü olmaz. Dolayısıyla ya devletin yanındasınız ya da terör örgütünün yanındasınız. Buna da birilerinin karar vermesi gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin topyekün bir mücadele verdiğine ve her bir değerleriyle dimdik durduklarına işaret eden Koç, şunları söyledi:

"Haklılığımızla susuyoruz ve şimdi konuşması, hesap vermesi gerekenleri bekliyoruz. Şimdi adaletin yine yerini bulmasını istiyoruz. Şimdi Fenerbahçe için artık konuşma değil, bu profesyonel yapıdan hesap sorma vaktidir. Bundan sonraki hukuki mücadelemizde birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bu mücadeleyi sonuna kadar vermemiz çok çok önemlidir. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu gururlu mücadelenin bir parçası olmuş her bir Fenerbahçeliye canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bir daha ne Fenerbahçe'mize ne de ülkemize böyle bir dönem, böyle bir süreç yaşatmasın diye dua ediyorum."

- Sosyal medya hesaplarından "3 Temmuz" paylaşımları

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından da 3 Temmuz'un 11. yıl dönümü nedeniyle paylaşımlar yapıldı.

"3 Temmuz Tartışmaya Kapalı" etiketiyle yapılan ve Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin ile eski futbolcu Volkan Demirel'in de yer aldığı videolu paylaşımda, "Biz susuyoruz, kim suçlu biliyoruz. Suçlular hesap verecek, bekliyoruz. 3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı, şimdi hesap vermelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp hesaplarından ayrıca, 2010-2011 şampiyonluk kupası görselleriyle birlikte, "Kiminin müzesinde, kiminin rüyasında, tatlı rüyalar" ve "Sanrı: Gerçeklikle uyuşmayan, yanlış olduğunu gösteren kanıtlar olmasına rağmen sürdürülen, değişmeyen yanlış inançlardır." görüşlerinin yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

Yayımlanan bir mesajda da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 Temmuz'un 10. yıl dönümü" nedeniyle geçen yıl Ali Koç'a hitaben yazdığı, "Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Mesajı" başlıklı yazı paylaşıldı.