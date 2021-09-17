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TIMETURK / GÜNDEM / Ali Erbaş yeniden atandı

Ali Erbaş yeniden atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

2 Saat Önce
2021-09-17 00:36:47
Ali Erbaş yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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