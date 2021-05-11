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Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmakta

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filisten'de yaşanan olaylara ilişkin 'Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır' açıklamasını yaptı.

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11.05.2021 08:47:21
Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmakta

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filisten'de yaşanan olaylara ilişkin "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitterdan yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren İşgalci İsrail, bu akşam Gazze'de masumları hedef alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan