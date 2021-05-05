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Ali Erbaş: Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir kişinin İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camii'nde namaz kılmak isteyen kadınlara karşı tavrıyla ilgili, 'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır' dedi.

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05.05.2021 16:55:32
Ali Erbaş: Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'de yayımlanan "Sahur Vakti" programında, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ramazanın salgının gölgesinde geçtiğini söyledi.

Erbaş, ramazanda camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınabildiğini, teravih namazını ise ailelerin evlerde çocuklarıyla birlikte kıldığını hatırlattı.

"Camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için gayret ediyoruz"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camii'nde namaz kılmak isteyen kadınlara yönelik bir kişinin tavrını da değerlendiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Ebru Hanım, bir hoca hanım, öğretmen. Olay kendisiyle ilgili değil. Ben kendisine telefon ettim, görüştüm, üzüntümü paylaştım. Onun anlatması şöyle, oradaki itiraz eden beyefendi, zannediyorum bir başka kadın topluluğuna 'Camide sizin ne işiniz var' tarzında karşı çıkınca, Ebru Hanım, diğer hanım kardeşimizi savunmak için devreye girmiş. Yoksa kendisiyle alakalı bir şey değil. Tabii üzüldük, böyle bir olay keşke olmasaydı. Marjinal bir şey. Bizim 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde binlerce kadın cemaatimiz var. Biz, camilerimizi kadınlarımızın ibadetine uygun hale getirmek için canla başla gayret ediyoruz."

"Taksim Camii ramazandan sonra çok gecikmeden açılacak"

Erbaş, Başkanlığın yaklaşık 30 bin civarında kadın Kur'an kursu öğreticisi ve hocası, 1000 civarında kadın vaizi, 71 ilde kadın müftü yardımcısı bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır. 90 bin camimizi mümkün olduğunca yani kadın erkek ayrımı yapmadan, çocuk genç-yaşlı ayrımı yapmadan bütün milletimize hizmet eder hale getirmenin gayreti içerisindeyken, marjinal, bir yerden olan bir olayı böyle büyütmek doğrusu bizi üzmüştür. Biz bunun tam tersi için gayret ediyoruz."

Taksim Camii'nin ramazandan sonra çok gecikmeden açılacağını da duyuran Erbaş, "Taksim Camii'nin müştemilatı da o bölge insanları için, hepimiz için çok önemli olacak. Cami kütüphanesi, kitabevi, kültür etkinliklerinin yapılabileceği salonlarla orası tam bir kültür merkezi, bir külliye olacak" değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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