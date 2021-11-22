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TIMETURK / GÜNDEM / Ali Erbaş: Bütçemizin yüzde 96'sı maaşlara gidiyor, planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz

Ali Erbaş: Bütçemizin yüzde 96'sı maaşlara gidiyor, planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bizim bütçemiz, devlet kurumu olduğumuz için ve çalışanlarda devlet memuru olduğu için bütçemizin yüzde 96'sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 4. O yüzde 4’le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz' dedi.

4 Saat Önce
2021-11-22 07:08:45
Ali Erbaş: Bütçemizin yüzde 96'sı maaşlara gidiyor, planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecinde yürütülen çalışmalara değinen Erbaş, "Merkezden mezraya ülkemizin her yerinde (personeli) olan tek kurum biziz. İmamlarımız, milletimize sadece camide namaz kıldırmakla görevli değil, milletimizin iyi günlerinde, kötü günlerinde sürekli yanında" diye konuştu.

Pandemi boyunca Vefa Destek Grupları'nın vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğini belirten Erbaş, "Salgın döneminde de hamdolsun Vefa Destek Gruplarında 61 bin hocamızla çalıştık. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını giderdiler. Pek çok imamımızın camilerinin bir köşesini market haline getirdiğini gördük. İhtiyaç sahipleri geliyor oradan ihtiyacı kadar alıyorlar. Bu noktada milletimize de ben teşekkür ediyorum. Camilerimizin 3 ay kadar cemaatle namaza kapanma dönemi oldu. Milletimiz hiçbir zorluk çıkarmadı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi ile ilgili tartışmalara da cevap veren Başkan Erbaş, şunları söyledi:

Bizim bütçemiz, devlet kurumu olduğumuz için ve çalışanlarda devlet memuru olduğu için bütçemizin yüzde 96'sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor.

Geriye kalıyor yüzde 4. O yüzde 4'le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz. Bizim personel sayımız fazla. Buna rağmen bizim şu an 15 bin imam ve müezzine ihtiyacımız var.

9 bin de Kur'an kursu öğretmenine ihtiyacımız var. İllerden, ilçelerden, köylerden sürekli arıyorlar bizim köyümüzde, mahallemizde imam yok diye.

Çünkü istediğimiz kadar ilan açamıyoruz. Bu sözler bizi üzüyor. Çünkü devlet imam olarak atamış, onun maaşını verecektir. 130 bin 630 kadar personelimiz var. Bunun dışında camilerimiz, Kur'an kurslarımız yapılıyor. Bunlar devletin verdiği ödeneklerle değil, tamamen milletimizin ve Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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