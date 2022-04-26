DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İzmir'de bayramda ESHOT otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Bayram'da İZBAN ücretsiz mi? İzmir ESHOT otobüs, metro Ramazan bayramında bedava mı?
Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla uçuşa geçti!
Ali Erbaş: Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa vebalini taşıyamayız
Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, ücretli mi? Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı? Çanakkale Köprüsü paralı mı, indirimli mi?
İngiltere’den Ukrayna için yeni karar!
Bayramda paralı yollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretsiz? Ramazan bayramında 15 Temmuz (Boğaziçi) FSM Köprüsü ücretsiz mi, bedava mı?
Tüm Türkiye’nin beklediği kritik toplantı bugün!
Şahan Gökbakar'ın ''Tortum şelalesi'' iddiasına yanıt
Yeni spor yasası Resmi Gazete'de!
Twitter’ın kurucusu Dorsey’den ''Elon Musk'' açıklaması
Uluslararası Af Örgütü'nden ''Osman Kavala'' açıklaması
Buça'da ''çivili mermi'' dehşeti!
Bayramda vatandaşa müjde! Ücretsiz olacak
Mars’ta tespit edilen ilk deprem
“İsveç'e NATO koruması sözü verildi”

TIMETURK / GÜNDEM / Ali Erbaş: Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa vebalini taşıyamayız

Ali Erbaş: Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa vebalini taşıyamayız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hollanda'da Ahi Evran Camisi'nin resmi açılış töreninde konuşma yaptı.

42 Dakika Önce
2022-04-26 09:59:04
Ali Erbaş: Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa vebalini taşıyamayız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hollanda'da Ahi Evran Camisi'nin resmi açılış törenine katıldı. Gurbetçi vatandaşlarla bir araya gelen Erbaş, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." hadis-i şerifine atıfta bulunarak "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız." ifadelerini kullandı.

Camilerin namaz kılınmasının yanında eğitim de yapılacak mekanlar olduğunu anlatan Erbaş, açılışını gerçekleştirdikleri caminin uzun yıllar hizmet vermesini ve kıyamete kadar minarelerinden ezan sesinin dinmemesini diledi.

Daha sonra kurdele kesilerek caminin resmi açılışı gerçekleştirildi.

GURBETÇİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

HDV Ahi Evran Camisi konferans salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, gurbetçi vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Müslümanı "iyiye sevinen, yanlış şeylere üzülen kimse" olarak niteleyen Erbaş, "Bu ana kadar olduğu gibi camilerimizi eğitimle, bilimle, bilgiyle, hikmetle, irfanla değerlendirmeliyiz. Çünkü bizim dinimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet dinidir. Bizim dinimizin iki önemli kaynağının birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyedir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." hadis-i şerifine de atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

MÜSLÜMANLIKTAN SOĞUMA OLURSA BUNUN VEBALİNİ TAŞIYAMAYIZ

"Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam'a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız."

İslam'ın yeryüzüne gönderilmiş en büyük nimet olduğunu vurgulayan Erbaş, "İslam, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır. Rabb'imiz İslam'ın en büyük nimet olduğunu ayet-i kerimesinde 'Ben üzerinizdeki nimetimi tamamladım.' buyuruyor. Buradaki nimetin adı İslam'dır." dedi.

Programa, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur ile HDV Başkanı Muhlis Koç da katıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş