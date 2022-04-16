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Ali Erbaş beklenen müjdeyi verdi: Bayramdan sonra yeniden başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-16 15:46:15
Ali Erbaş beklenen müjdeyi verdi: Bayramdan sonra yeniden başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini bildirdi. .

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