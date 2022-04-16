Ali Erbaş beklenen müjdeyi verdi: Bayramdan sonra yeniden başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini bildirdi. .