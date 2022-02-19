Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti ile ilgili yaptığı açıklamada, istifasını istemediklerini söyleyerek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine baskı yaptığını söyledi.

Halk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Babacan'ın Merkez Bankası ve Süreyya Serdengeçti hakkındaki açıklaması şöyle:

"Türkiye'de eğer enflasyon varsa bunun en önemli sebebi kurdaki patlamadır. Kurdaki patlama da Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yok edip sayın Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı tek başına idare etmesidir. Merkez Bankası, oldu Erdoğan'ın Merkez Bankası. ‘İndir' diyor indiriyor, ‘bindir' diyor bindiriyor, ‘sat dövizi' satıyor. Ne oldu? Kuru patlatan, kurun bu kadar yüksek olması ve yüksek kurun da bütün A'dan Z'ye her şeye zam gelmesinin sebebi sayın Erdoğan'ın attığı yanlış adımlardır. Başka hiçbir yerde sebebi aramayalım. Bugün Merkez Bankası gerçekten bağımsız olsa, gerçekten orada yetkin, ehil insanlar olsa bunlar olmaz memlekette.

Bunu 11 sene bu ülkenin ekonomisinin başında olan insan olarak söylüyorum aynı zamanda. 2002'de, daha önce bir Merkez Bankası başkanı vardı. 5 yıllığına görevlendirilmiş. Süreyya Serdengeçti. Baktık tekniği iyi, yani bir sorunu yok. Süreyya Serdengeçti dönemini tamamlayana kadar 5 sene çalıştık onunla. Mesela hükümet kurulur kurulmaz istifasını isteyebilirdik. Muhtemelen de istifa edebilirdi. ‘Yanlış olur' dedik, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dokunmuş oluruz. ‘En temel direği sarsarsak yarın dikiş tutturamayız' dedik. Dokunmadık. Sayın Erdoğan'ın bana baskı yapmasına rağmen… ‘At, bununla ne çalışıyorsun, at, ne gerek' diyordu. ‘Olmaz' dedim. Bağımsız Merkez Bankası. 5 yıllığına görevlendirilmiş. Yapamayız, yapmadık. Nasıl yapmadık? Merkez Bankası başkanının ataması, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyordu. Bütün bakanlar imzalayacak, başbakan imzalayacak, Cumhurbaşkanı imzalayacak ancak ondan sonra siz Merkez Bankası başkanını atabiliyorsunuz."