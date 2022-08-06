Ali Babacan Davutoğlu’nu sevmiyor mu?

Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ile Ali Babacan liderliğindeki DevaPartisi her ne kadar kendi aralarında sorunlar yaşasa da CHP ile pazarlık yaparken, birlikte bir görüntü vermek istediler, bir annenin ikiz çocukları gibi… Tartışmaları medyaya yansıtmamayı Temmuz 2022’ye kadar başardılar… Bundan sonrasının ne olacağı ise bilinmiyor.

TIMETURK | İLHAN KESEN

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan arasında bir süre önce yaşanan gerilim siyaset kulislerine bomba gibi düştü. Düştü, ancak kendime de kızmadım değil; çünkü bu gerilimin yaşanacağını daha önceden bilen bir gazeteci olarak bildiklerimi neden yazmadım diye de kendime kızdım…

Önce Ali Babacan, yaptığı bir açıklamada “Sayın Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız” şeklindeki açıklamasıyla Gelecek Partisi tarafından fişekleri üzerine çekti.

Sonra "İki paragraflık bu metinde sizi ne rahatsız etti kimlik olarak?" diye soran Davutoğlu, 26 Temmuz'da "Bizlerle beraber olmak rahatsız ettiyse altılı masada da beraberiz. Atomize olan siyaseti toparlamamız lazım. Burada 'ben' dememek, ego yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Aslında bu yazıda karşılıklı açıklamaların çetelesini çıkaracak değilim…

Zira bu konuda iki partide pek görüntü vermek istemese de ortaya çıkanlar bile birkaç yazı konusu barındırıyor.

İki parti de uzun süredir pek çok şeyden rahatsızlar.

Rahatsızlıklarının başlıcası, kamuoyundaki “Deva ve Gelecek partileri” şeklinde anılmaları… Tek başlarına özgül ağırlığa hiç sahip olamadılar, ve hemen hemen aynı dönemde kurulmalarına ve ciddi bir iddia ile kurulmalarına karşılık iddialarını ispat edemediler.

Gelecek Partisi'ndeki rahatsızlıkları şöyle özetleyebilirim:

_ Babacan halen çocuk…

_ “35 yaşında bakan olmuş adamım” psikolojisinden kurtulamıyor.

_ Partisini çok farklı kesimlere açtı. Batı ile çok içli dışlı olmasına fazla güveniyor.

Deva Partisi'ndeki Gelecek Partisi'ne yönelik rahatsızlıklar ise şöyle:

_ Davutoğlu'na yönelik -AK Parti saflarından da sık yöneltilen- halen kendini hoca olarak görüyor olması…

_ Davutoğlu'nun kibirli tavrı…

_ Davutoğlu'nun ve Gelecek Partisi'nin Deva'ya göre çok daha İslamcı bir görüntü vermesi…

Ayrıca iki partinin teşkilatları arasında da sürtüşmeler olabileceği yorumunu ekliyorum ben!

Ancak iki parti her ne kadar kendi aralarında sorunlar yaşasa da CHP ile pazarlık yaparken, birlikte bir görüntü vermek istediler, bir annenin ikiz çocukları gibi… Tartışmaları medyaya yansıtmamayı Temmuz 2022'ye kadar başardılar… Bundan sonrasının ne olacağı ise bilinmiyor.