Ali Babacan'dan ODTÜ'lü protestocu öğrencilere çağrı

ODTÜ’ye ziyaretini öğrencilerin protestosu nedeniyle iptal eden DEVA Partisi Lideri Babacan, protestocu gruplara çağrıda da bulunarak 'Arkadaşlar konuşmak istiyorlarsa konuşmaya her zaman hazırız. Genel merkezimiz olur, başka bir ortam olur' dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) söyleşi yapmayı planlayan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, ODTÜ öğrencileri tarafından protesto edildi. Protesto üzerine ziyaret iptal edildi.

Babacan, bu olayın üzerine dün akşam Twitter'da açılan “Ali Babacan ve ODTÜ öğrencileri” adlı sohbet odasına katıldı. Sohbet odasında protestoyu değerlendiren Babacan “ODTÜ benim de okulum. Severek okudum. Her köşesinde anılarım var. ODTÜ'lü olmakla da gurur duyuyorum” dedi. ODTÜ'deki planlanan programının 'fotoğraf çekimi' olduğunu söyledi.

"VAKTİMİZ KISITLIYDI, KİMSEDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ"

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“ODTÜ'deki fotoğraf programından sonra genel merkezimizde sohbetimiz olacaktı. Vaktimiz çok kısıtlıydı. ODTÜ'de konuşuruz da hem vakit alır hem de gerginlik veya tatsız bir şey olur mu, olmaz mı diye tam emin olamadık. Vaktimiz olsa önemli değildi. Gerginlikle başlar; sonra sükûnetle bitirirdik konuşmamızı. ODTÜ bizim yerimiz. ODTÜ'ye girip çıkmak için kimseden izin alacak halimiz de yok. Kendi okulumuz. Başka bir zaman nasıl olsa uğrarız, fotoğraflarımızı çektiririz.”

"BİZİM KENDİMİZİ ANLATACAĞIMIZ ÇOK İMKÂN VAR"

“Bizim kendimizi anlatacağımız çok ortam ve imkân var. Ama bazı gençlerimiz kendilerini ifade etmekte her zaman ortam bulamıyor. Kampüslerde kendini ifade etmek ihtiyaç. Çok eşit durumda değiliz" diyen Babacan, "Onun için oradaki gençlerin tamamen fikir özgürlüğünü kullandığını düşünüyorum. Şiddete kaçmayacak şekilde yapılan protestolar ve yürüyüşler Anayasamızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne çok açık hürriyet alanları. Hatta mevzuata göre izin alınmadan yapılması gerekiyor. Bu konularda çok rahat olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

‘KONUŞTURMAMAK, ARZULADIĞIMIZ ÖZGÜR TÜRKİYE'Yİ YANSITMIYOR'

Ali Babacan, kendisine yapılan protestoya ilişkin “Herkesin birbirini dinlemeye istekli olması gerekiyor. Konuşturmamak, söz vermemek bizim arzuladığımız özgür Türkiye tablosunu yansıtmıyor. Ben hangi görüşten olursa olsun dinlemekten yanayım. Dinlemeden, öğrenmeden, sorunları iyi analiz etmeden çözüm üretmek mümkün değil. Herkes fikrini açık açık söylemeli. Konuşan Türkiye'den korkmamak lazım" yorumu yaptı.

"GEÇMİŞİ OBJEKTİF DEĞERLENDİRELİM"

Babacan, AKP dönemindeki icraatlarına yönelik eleştiriler için de “Geçmişi değerlendirirken bir dönemi tamamen siyah, bir başka dönemi tamamen beyaz olarak değerlendirmemek lazım. Artılarıyla eksileriyle mümkün olduğunca objektif değerlendirme yapmakta büyük fayda var. Türkiye'nin zamanında başarılı olduğu alanlar oldu. Bunda benim ve arkadaşlarımın da az ya da çok katkısı oldu" diye konuştu.

"AÇIK ÇEK VEREYİM, DİNLEMEYE HAZIRLARSA HAZIRIZ"

DEVA Partisi lideri, konuşmasında kendisini protesto eden öğrencilere çağrıda da bulunarak şunları söyledi:

“Ben hep özgürlüklerden yana oldum. Bugünkü olayları da öyle görüyorum. ‘Ali Babacan'ın konuşmasına karşı bir durum yoktu, gelseydi konuşabilirdi' diyen arkadaşlar var. Türkiye Komünist Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu gibi grupların el ilanları, duvara astığı afişler var. Arkadaşlar konuşmak istiyorlarsa konuşmaya her zaman hazırız. Genel merkezimiz olur, başka bir ortam olur. Ama onlar konuşmaya ve dinlemeye hazır olurlarsa her zaman hazırız. O konuda çok rahat olmaları gerektiğini söyleyeyim. Açık çek vereyim. Konuşmaktan korkmamamız lazım.” .