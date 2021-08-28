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TIMETURK / GÜNDEM / Ali Babacan'dan fahiş kira fiyatlarına tepki

Ali Babacan'dan fahiş kira fiyatlarına tepki

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerinin karşılaştığı yurt ve ev fiyatları sorununa dikkat çekti.

2 Saat Önce
2021-08-28 08:13:48
Ali Babacan'dan fahiş kira fiyatlarına tepki

YÖK üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. YÖK'ün açıklamasından sonra kira fiyatları fırladı. Üniversite öğrencileri sosyal medyada artan kira fiyatlarına '#kampüsteçadır' etiketi ile isyan etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan öğrencilere destek verdi, "Ekonominin şahlandığını iddia eden iktidar acaba öğrencilerin bu fiyatları ailelerine söylerken ne kadar sıkıldıklarını biliyor mu?" diye sordu.

Babacan, üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacakları zaman karşılaşacakları sorunları dile getirirken, "Üniversite öğrencilerinin yurt veya ev bulması gerekiyor. Fakat ücretler ödenemeyecek düzeylerde" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerinin karşılaştığı yurt ve ev fiyatları sorununa dikkat çekti. Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yüze eğitime geçiyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt veya ev bulması gerekiyor. Fakat ücretler ödenemeyecek düzeylerde. Ekonominin şahlandığını iddia eden iktidar acaba öğrencilerin bu fiyatları ailelerine söylerken ne kadar sıkıldıklarını biliyor mu?"

İşte Babacan'ın o paylaşımı:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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