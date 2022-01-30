Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle ata bindiği görüntüleri paylaşarak benzin fiyatlarına gönderme yaptı. Çift hanelerde gezin benzin fiyatlarını eleştiren Babacan, 'Benzin fiyatlarını görünce biz' dedi.

Döviz kurundaki artış karşısında akaryakıt fiyatları tarihi zirvesini yaşıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle ata bindiği fotoğrafı kullanarak, hükümete göndermede bulundu.

Eşiyle ata bindiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Babacan, "Benzin fiyatlarını görünce biz" diyerek esprili bir dille benzine gelen zamları eleştirdi.

VATANDAŞ SAMAN FİYATLARINI HATIRLATTI

Bu arada Ali Babacan benzin konusunda ironik bir dille eleştiri yaparken, sosyal medya kullanıcıları da saman fiyatını anımsattı.

Sosyal medya kullanıcıları atın beslenme maliyetinin de arttığını belirterek şu yorumlarda bulundu:

Peki şeyden haberiniz var mı başkanım.. saman fiyatından.

Yem fiyatları da benzinden aşağı kalır değil sayın genel başkan!

Arpa fiyatlarını da bir gözden geçirin Sn. BABACAN.

Aman başkan samanda pahalılaştı. üstelik ithal ediliyor.

Sayın başkan sizler at bulmuşunuz gayet güzel. Birde bu ülkede yem fiyatları en az benzin mazot fiyatı kadar arttı. Yani ata binmekte çok pahalı.

Bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Maşallah keyfiniz yerinde. Beyaz kar üzerinde, at üstünde keyf yapıyorsunuz. Bizler zamlı elekrik ve doğal gaz faturalarını ödeyecek ne gücümüz, ne de sizin gibi keyf yapacak durumumuz var. Aldığımız emekli parası ay ortası gelmeden bitiyor" diyerek sitemde bulundular. .