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TIMETURK / GÜNDEM / Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz...

Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle ata bindiği görüntüleri paylaşarak benzin fiyatlarına gönderme yaptı. Çift hanelerde gezin benzin fiyatlarını eleştiren Babacan, 'Benzin fiyatlarını görünce biz' dedi.

47 Dakika Önce
2022-01-30 14:13:43
Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz...

Döviz kurundaki artış karşısında akaryakıt fiyatları tarihi zirvesini yaşıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle ata bindiği fotoğrafı kullanarak, hükümete göndermede bulundu.

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Bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Maşallah keyfiniz yerinde. Beyaz kar üzerinde, at üstünde keyf yapıyorsunuz. Bizler zamlı elekrik ve doğal gaz faturalarını ödeyecek ne gücümüz, ne de sizin gibi keyf yapacak durumumuz var. Aldığımız emekli parası ay ortası gelmeden bitiyor" diyerek sitemde bulundular. .

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