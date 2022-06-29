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Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

İş adamı Ali Ağaoğlu, kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'deki özel hastanede tedavi altına alındı.

1 Saat Önce
2022-06-29 18:01:30
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

İşadamı Ali Ağaoğlu, saat 12.00 sıralarında rahatsızlık geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 68 yaşındaki Ağaoğlu'na anjiyo yapılarak stent takıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AĞAOĞLU ŞİRKETLER GRUBU'NDAN AÇIKLAMA

Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ağaoğlu'na, rutin kontroller için gittiği Ataşehir'de bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır. Sn. Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.

Milliyet

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