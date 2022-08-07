Aleyna Tilki'yi sahneye çıkaran Selda Bağcan'a Gökhan Türkmen'den tepki

Şarkıcı Gökhan Türkmen, İstanbul Harbiye’de konser veren Selda Bağcan’ın sahneye Aleyna Tilki’yi çıkarmasına sosyal medya hesabından eleştiri geldi

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren efsane şarkıcı Selda Bağcan sahneye sürpriz bir ismi konuk etti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi sahneye çağıran ve beraber düet yapan Bağcan'a şarkıcı Gökhan Türkmen'den tepki geldi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağcan'ın Tilki'yi sahne çıkarmasına anlam veremediğini belirtti.

"Hayırlı işler, bol güneşler herkese!"

Şarkıcı, "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" dedi.