Aleyna Tilki'nin 'bang bang' şovuna tepki

Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı Aleyna Tilki, eline aldığı tabancayla ateş ettiği anlara ait görüntüyü, 'Bang bang' notuyla yayınladı.

Görüntülerin ardından Tilki sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Şarkıcı Aleyna Tilki, konserleri kapsamında gittiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48'inci Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Festival sonrası Rize'ye gidip deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan Tilki, ayağına yün çorap, kara lastik ve yöresel kıyafetler giydi.

Gezdiği yaylada eline tabanca alıp ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videoya yüzlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları Tilki'ye tepki gösterdi.

Takipçilerinden bazıları 'Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?', 'Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah(!) yakışmadı Aleyna' gibi mesajlar yazdı.

NTV

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