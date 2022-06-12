Alex de Souza'nın acı kaybı! Eski Fenerbahçeli Alex de Souza'nın babası vefat etti!

Eski Fenerbahçeli Alex de Souza babasının vefat haberiyle gündeme geldi. Ünlü futbolcunun acı kaybı, sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. İşte son dakika Alex de Souza babasının ölüm haberi...

Eski Fenerbahçeli Alex de Souza babasının vefat haberiyle gündeme geldi. Ünlü futbolcunun acı kaybı, sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. İşte son dakika Alex de Souza babasının ölüm haberi...

Alex de Souza'nın acı kaybı!

Alex de Souza, pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Adenir Rodrigues de Souza'ı kaybetti. Ünlü fubolcu babasının ölüm haberini Instagram'da paylaşarak duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski oyuncusunu unutmadı!

Fener Bahçe Spor Kulübü eski oyuncusu Alex de Souza için; "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." açıklamasını paylaştı. .