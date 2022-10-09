Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nın görev alanı ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi toplumuna yönelik atılacak yeni adımları açıkladı. Peki, yeni dönemde görev yapacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ne zaman çalışmalarına başlayacak ve hangi görevleri yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinde bir ilki "Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız" sözleriyle duyurmuştu. İlk kez Alevi toplumunun taleplerinin ele alınacağı yasal bir kurum kurulacak. Alevi ve Bektaşi Dernekleri de sorunların çözümünde artık resmi bir kurumla muhatap olacak.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na dair hukuki altyapı, görev ve yetkileri ve kadro ihdası gibi detaylar Cumhurbaşkanlığı'nda çalışılıyor.

Kısa bir süre çerisinde bir kararname ile kurumun resmen kurulması ve atamaların da yapılması hedefleniyor.

Peki, Başkanlık hangi görevleri yapacak? CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre dernek, belediye, federasyona bağlı olan tüm cemevleri başkanlık koordinasyonunda olacak. Cemevlerinin elektrik ve su giderleri başkanlık bütçesinden karşılanacak cemevlerine kadro verilmesi ve istenen bir personele maaş ödenmesine dair işlemler de buradan yürütülecek. Ayrıca cemevleri, yol, imar, çevre düzenlemesi gibi fiziki ihtiyaçlar ile, gençlere yönelik eğitim faaliyeti, festival, anma gibi tüm faaliyetlerinde başkanlıktan destek alabilecek. Başkanlık belediye ve valilikler ile bu sorun ve taleplerin giderilmesinde yetkili olacak.

Başkanlık bünyesinde kültür bölümü de olacak. Burada da Alevi Bektaşi inancına dair tüm eserlerin çeşitli dillerde basılması, hazırlanması, yeni çalışmalar yapılarak kamuoyuna duyurulması ve araştırmalar yapılması gibi çalışmalar kurum bünyesinde olacak.

Ayrıca Alevi ve Bektaşi inancına dair eğitim müfredatında yer alan bilgilerinde gözden geçirilerek bir çalışma yapılması da bekleniyor. Eğer eksiklik tespit edilirse bakanlık bünyesinde gerekli girişimlerde de bulunulacak. Vakıflar ve derneklerin eğitim programları da yine yeni başkanlık tarafından desteklenecek.

Kaynak: CNNTürk