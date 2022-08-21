Aleksandr Dugin kimdir? Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugin kimdir? Darya Dugin öldü mü?

Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugin’in patlayan bir araçta öldüğü haberleri yayıldı. Peki Darya Dugin kimdir? Aleksandr Dugin mesleği ne? Aleksandr Dugin öldü mü? İşte detaylar…

Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan yakınlığı ile bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin, Moskova yakınlarında arabasında meydana gelen patlamada öldüğü söyleniyor. Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'e yapılması planan suikastte kızı Darya Dugin'in öldüğü haberleri yayıldı.

Peki Aleksandr Dugin kimdir? İşte Aleksandr Dugin'in hayatı…

Aleksandr Gelyeviç Dugin, 7 Ocak 1962 tarihinde Moskova'da doğmuştur.

Rus siyaset bilimci ve strateji uzmanı olan; Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle bilinen Dugin, Duma'nın başkanı Gennady Seleznyov'un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanıdır. Nasyonal Bolşevik Parti, Nasyonal Bolşevik Cephesi ve Avrasya Partisi'nin kurucusudur. Jeopolitiğin Temelleri (1997) ve Dördüncü Siyaset Teorisi (2009) gibi 30 kadar kitabın yazarıdır. Putin'in baş stratejisti olarak görünen Dugin'in Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dair görüşler bulunuyor.