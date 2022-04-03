İYİ Parti'deki görevden almaları değerlendiren Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 'Berat Albayrak için nanik yapıyordunuz. Medyayı bile sorgulayıp, 'İstifanın 12 saat verilememesi, çok büyük ayıptır'diyordunuz.. Ne oldu beyler.. Ne oldu bayanlar? Çıkıp konuşsanıza.. Dilinizi mi yuttunuz?' dedi.

İYİ Parti'deki iki önemli ismin Meral Akşener tarafından görevden alınmasının yankıları sürüyor.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınmalarıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yetkilileri tarafından niçin görevden aldıklarıyla ilgili açıklama yaplımamasına tepki göstererek, "Siz iktidara yürüyordunuz hani..Ülkeyi CHP ile diğer bileşen partiler ile birlikte yönetecektiniz hani..Siz daha kendi partinizi yönetemiyorsunuz. Partinizin içinde, en etkili makamdaki isimlerin görevleri değiştiriliyor, bir tane yetkiliniz, kamuoyunun önüne çıkıp, “şu değişikliğin sebebi şudur, bu değişikliğin sebebi ise budur” diyemiyor.." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'deki yetkililere seslenen Karahasanoğlu,"Partinizin içinde, en etkili makamdaki isimlerin görevleri değiştiriliyor, bir tane yetkiliniz, kamuoyunun önüne çıkıp, “şu değişikliğin sebebi şudur, bu değişikliğin sebebi ise budur” diyemiyor..Berat Albayrak için nanik yapıyordunuz.Medyayı bile sorgulayıp, “İstifanın 12 saat verilememesi, çok büyük ayıptır”diyordunuz...Siz iktidara yürüyordunuz hani.. Siz daha kendi partinizi yönetemiyorsunuz." dedi.

Ali Karahasanoğlu'nun bugün yayımlanan, "Albayrak'ta kıyametler koptu, Ağıralioğlu'nda herkes suspus!" başlıklı yazısı şöyle:

Bir kıyas yapacağım.

Bir yanda 84 milyonluk Türkiye'yi yönetenler var..

Sadece Türkiye halkını değil, bir de Suriye'den gelen 5 milyon nüfusu yönetenler var..

Etrafımızı saran çakallarla didişirken..

Bir de iç siyasette küçük hesaplar peşinde koşan ve bu yolda yeri geldiğinde Ameria ile yeri geldiğinde Almanya, yeri geldiğinde Rusya ile işbirliği yapan iç muhalefet ile mücadele eden siyasi iktidar var..

Milli Eğitiminden, Sağlık Bakanlığına kadar.

Hemen her alanda devasa hizmetlere imza atan, hemen her gün onlarca açılış ile Türkiye'yi ayağa kaldırmaya çalışan bir yönetim var..

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Osmangazi Köprüsü'nü bitirmeden, Çanakkale Köprüsü'nün hazırlığını yapan ve tahmin edilen sürenin de öncesinde bitirilmesini sağlayan bir iktidar var..

Türkiye'nin bu dev adımlarını hazmedemeyen ABD'si, Fransa'sı, Almanya'sı ile üzerimize çullanan akbabalar sürüsüne “Dünya 5'ten büyüktür” diye tekrar tekrar haykıran Türkiye'nin dik duruşlu yöneticileri var..

Bir de..

Kurulduğu tarihten bu yana, sürekli muhalefet yapan.

Mahalli seçimlerde, büyükşehirlerde aday bile gösteremeyip, CHP'li adayları destekleyen ve kadro paylaşımı üzerinden siyaset yürüten..

İttifak kurduğu partilerle bile birçok konuda anlaşamayan, Suriye'ye asker göndermede farklı, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında farklı, eşcinsel evliliklere izin verme konusunda farklı, PKK'lılara yönelik süreçte farklı açıklamaları ve kararları ile meşhur, Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İyi Parti var..

İktidarın onlarca bakanı, bakan yardımcıları, sorumluluğu sırtına yüklenen onlarca, yüzlerce genel müdürü var.

Hemen her dakika, bir icraatı var..

Mahallenizdeki engelli Ahmet abiden, sokağınızın başındaki emekli Hakkı amcaya kadar herkese dokunan, maaşından vergisine, evinde kullandığı elektriğin tarifesinden, doğal gazının KDV miktarına kadar her şeyini en iyi şekilde organize etmeye çalışan AK Parti iktidarı var..

Bir de, belediyelerde bile sorumluluk almaktan kaçıp, PKK'nın partisi HPDP ile birlikte CHP'li adayları destekleyen İyi Parti var..

AK Parti'de, 1.5 yıl önce, bir bakanın istifası sözkonusu oldu.

Bakan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak idi..

Devlet yönetiminde, bazı bürokratlarla, parti içindeki bazı isimlerle, usul farklılığı sebebi ile tartışmış, Hazine Bakanlığı'ndan istifa etmişti..

“Kenara çekiliyorum” demişti..

O güne kadar, “Damat istifa, damat istifa” diyen kesim, o gün hemen tornistan yapmış, “Bakan niye istifa etti? Niye istifanın üzerinden 12 saat geçtiği halde, resmi açıklama yapılmadı. Niçin istifanın gerçek sebebi öğrenilemedi. Berat Albayrak niye konuşmuyor. Cumhurbaşkanı niye bu konuyu aydınlığa kavuşturmuyor. Nerde şeffaf yönetim, nerde şeffaf siyaset anlayışı” diye..

Ve daha onlarca soru ile Türkiye'de günlerce tartışma konusu oluşturdular..

Hepsine eyvallah..

Ama..

Keser döner, hesap döner..

O gün bu soruları sordunuz da..

Şimdi bana cevap verebilir misiniz?

Ülkeyi yönetme aşamasına bile gelmemiş, gelememiş.

Bir tane bile bakanlığı olmayan.

Bir tane bile büyükşehir belediye başkanlığı olmayan..

Ülke genelinde bir icraatı sözkonusu olmayan İyi Parti'de..

Başkanlık Divanı'ndaki çok ciddi değişikliklerin arkasında ne yatıyor, kim biliyor?

Kim hangi açıklamayı yaptı?

Koray Aydın'a sormak istiyorsunuz..

Adamın yüzünü gören bile yok..

Yavuz Ağıralioğlu'na soruyorsunuz.

“Değişiklikten önceden haberim olmadı” diyor..

“Birkaç gün bekleyelim, sebebini öğrenince açıklama yapmayı düşünürüz”diyor..

Görev değişikliğine gidilen diğer isim Nuri Okutan'a bakıyorsunuz..

Dünyadan haberi yok.. “Bürokratlıktan geldim ama siyaset böyledir”havasında..

Her şeyi kabullenmiş, idamlık mahkum pozisyonunda, başını ipe uzatmış..

Affedersiniz beyler..

Siz iktidara yürüyordunuz hani..

Ülkeyi CHP ile diğer bileşen partiler ile birlikte yönetecektiniz hani..

Siz daha kendi partinizi yönetemiyorsunuz.

Partinizin içinde, en etkili makamdaki isimlerin görevleri değiştiriliyor, bir tane yetkiliniz, kamuoyunun önüne çıkıp, “şu değişikliğin sebebi şudur, bu değişikliğin sebebi ise budur” diyemiyor..

Berat Albayrak için nanik yapıyordunuz.

Medyayı bile sorgulayıp, “İstifanın 12 saat verilememesi, çok büyük ayıptır”diyordunuz..

Ne oldu beyler..

Ne oldu bayanlar?

Çıkıp konuşsanıza..

Berat Albayrak üzerinden yaptığınız eleştirilerin, binde birini, İyi Parti Başkanlık Divanı'nda iki satırlık açıklama ile yapan Meral Akşener'in kararı hakkında da yapsanıza..

Dilinizi mi yuttunuz?

Yoksa komple kafanızı, beyninizle birlikte uçuranlar mı oldu?

Berat Albayrak'ın istifasının sebebi hakkında, uzun uzun tezler yazanlar.

“Acaba istifanın arkasında, ‘benim kıymetimi bilemediniz, ben de bırakıyorum' mantığı mı yatıyor? Yoksa ‘Ben bu işi yapamadım, affımı istiyorum' mantığı mı yatıyor? Yoksa ‘Sen bu işe yapamadın, git' mi denildi. Bilmiyoruz. Açıklanmıyor” diye fikir yürütenler..

Bir bardak suda fırtına kopartmaya kalkışanlar..

Haydi bakalım..

Meydan sizin..

İyi Parti'deki Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Nuri Okutan ve diğer değişiklikler için, fikir yürütün de sizlerden istifade edelim..

İyi Parti'de neler oluyor, öğrenelim..

İcraata başlamadan, İyi Parti'de hangi isimler etkili olmaya başladı, öğrenelim..

Başkanlık Divanı üyesine, usulen ve nezaketen bir bildirim yapılmadan, sıradan vatandaşların öğrenme anında öğreneceği şekilde, görev değişikliğinin anlamı nedir?

Yönetim anlayışınız, sizin bu mudur?

Halkın % 52 oy verdiği cumhurbaşkanına, “Geceyarısı bakan değişikliğini Resmi Gazete'den öğreniyoruz” diyenler..

% 10 oyu alamayan kapris dolu genel başkanların, parti yönetimindeki ayak oyunları ile karşı karşıya kaldıklarında, niye sesleri çıkmıyor?

Merak ediyorum..

Öğrenmek istiyorum.. .