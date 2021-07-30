DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Pakdemirli: Yangınların söndürülmesinde iyiye doğru bir gidiş var
TSK'dan PKK hedeflerine hava harekatı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı
2021 asgari ücret zammı olcak mı? 2021 asgari ücret ne kadar oldu?
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş, Diego Godin transferini bitirdi
PTT 1500 TL kredi veriyor mu? PTT'den kredi açıklaması! Başvuran herkese kredi haberleri yalanlandı?
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! İşte o isim
Fadıl Akgündüz'ün şirketi için iflas kararı
Avustralya’da karantina sürecinde askerler de görev alacak
Bedavaya geliyor! Trabzonspor'dan Emre Mor atağı
Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Joe Biden'dan '100 dolarlık aşı teşviki' çağrısı
Sevindirici haber! Orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi
Yangınlarla mücadelede üçüncü gün: Helikopterler müdahale ediyor
Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir neden hayatını kaybetti?

TIMETURK / GÜNDEM / Alanya'daki orman yangını söndürüldü

Alanya'daki orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

3 Saat Önce
2021-07-30 08:04:23
Alanya'daki orman yangını söndürüldü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş