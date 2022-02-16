DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kepez'de 120 Dakika Sürecek Dağ Bisikleti Yarışı
Sisi’den İsraillileri sevindiren jest
Kapatma davasında HDP’ye 60 günlük ek süre
Samsun Atakum Belediyesi hangi partiden? Atakum Belediye Başkanı kim?
“Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak!”
Bağışıklığı ölçmek için rastgele test uygulaması yapılacak
HDP'li Sancar İYİ Parti'ye yüklendi: HDP'yi düşmanlaştırmak tehlikeli sonuçlar doğurur
Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? Rusya Ukrayna sınırından çekildi mi? Rusya ile Ukrayna savaşı olmayacak mı?
Dodik’e ‘popülist ve bukalemun’ nitelemesi!
Djokoviç: Aşı olmamak için turnuvaya katılmam
Tesla'nın ardından Uber'den de kripto para atağı
Öğretmenlikte bir (1) derece kaç TL fark ediyor? 1 derece maaşa etkisi ne kadar? Bir derece ile maaş kaç lira artar?
Aşı karşıtı eylemlere yönelik federal düzeyde “olağanüstü hal” uygulaması getirildi
Bizans kılıçları için Türk–Yunan işbirliği
Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

TIMETURK / GÜNDEM / Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı! Çapraz ateş açıldı

Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı! Çapraz ateş açıldı

Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’nın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

3 Saat Önce
2022-02-16 07:42:42
Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı! Çapraz ateş açıldı

Adem Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı araca İstanbul'da Cevizlibağ'da giderken, başka bir araçtan çapraz ateş açıldı.

Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı'nın, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gittiği belirtildi.

Süper Haber'de yer alan bilgiye göre sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı'nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş