''Alaattin Çakıcı, 'çekil' talimatı ile Kıbrıs'a gitti'' iddiası: Çakıcı’nın danışmanından yanıt

Alaattin Çakıcı’ya ‘sus ve piyasadan çekil’ talimatı verildiği ve Çakıcı’nın talimat üzerine Kıbrıs’a gittiği iddia edildi. Çakıcı’ya yakın bir isim ise iddialara tepki göstererek “kimsenin bir yere gittiği yok” dedi.

T24 yazarı Tolga Şardan kaleme aldığı yazısında "Gözlerden ırak kalması sağlanması amacıyla Alaattin Çakıcı'nın bir nevi zorunlu ikamet olarak da tanımlanabilecek yeni adresi Yavru Vatan" dedi.

Şardan “Büyüteç” isimli köşesindeki yazısında konuya ilişkin “Resmi kayıtlara göre; Türkiye'nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs'ta ikamet etmek zorunda kalacak! Bendeki bilgiler böyle. Tabii, Kıbrıs'ın Türkiye'nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok” diye yazdı.

Şardan yazının devamında “Emniyet kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre, birileri Çakıcı'ya 'sus ve piyasadan çekil' demiş. Cezaevinden çıkış süreciyle birlikte kimilerine göre ‘fazlasıyla piyasada görünen ve dikkat çeken, siyasi polemiklerin ve tartışmaların odağında yer alan' Çakıcı için yeni bir hayat organize ediliyor sanırım” ifadelerini kullandı.

ÇAKICI'YA YAKIN İSİMDEN YANIT

Şardan'ın iddiasına Çakıcı'ya yakınlığı ile bilinen ‘Bafralı Delidemir' lakaplı bir kişi tarafından yalanlandı. Alaattin Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan ise ‘Bafralı Delidemir' lakaplı kişinin yayınladığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

‘Bafralı Delidemir' mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyayı dizayn eden üst akıl ve ülkemizdeki muhalefet dış güçlerin yönlendirmesi ile ülkemizi karıştırmak isteyen gafil vatan hainleri sürekli sosyal medyadan provakatif gündem oluşturmak isteseler bile devletimiz tüm kurumlarıyla Yurtiçi ve yurtdışındaki her türlü bugüne kadar yapılan oyunları çöpe attığı gibi gelecek zaman diliminde bile hangi türlü zarar vermek isteseler de başarısız olacaklardır.

"KİMSENİN BİR YERE GİTTİĞİ YOK"

Onlara bir tarihimizle ilgili ezgiler manzumesi ile cevap veriyorum, birileri yurtdışına gitmiş birisine yavru Vatan'dan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş kamuoyunun bu ezgiler manzumesini lütfen dinlemelerini isterim, kamuoyunun bilgilerine”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.