Akşener, Sabri Uzun'un rütbelerinin sökülmesine tepki gösterdi

Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu'na destek tweeti attığı için İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin sökülmesine tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek tweet'i attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü. Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kararnameyle... Böyle bir şey olamaz" diyerek karara tepki gösterdi.

Akşener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biraz evvel gelirken gördüm. Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınmış. Sabah gazetesi ilan etmiş. Emekli bir polis müdürü bir mesaj yazmış, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili. Bir tweeti beğenmeyebilirsiniz. Gıcık olursunuz, uyuz olursunuz ben bunu anlarım. Hakaretten mahkemeye de verirsin bunu da anlarım. Sabah gazetesinin yazdığı doğruysa kararnameyle rütbeler, rütbe de değil muhtemelen aldığı emekli maaşının polis müdürlüğü kısmı gitti, silah verirler o gitti, emekli emniyet müdürü kartı gitti. Böyle bir şey olamaz. Aynı şey Hanefi Avcı için yapılacakmış. Bu çok ilginç bir vaka analizi. Hukuk fakültelerinde öğretirler böyle olayları. Biz eğer cumhurbaşkanı adayı üzerine odaklanırsak, biz asıl bu sistemin ne kadar bozuk olduğunu ve her birimize ne büyük zarar verdiğini gözden kaçırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Kaftancıoğlu'nu Halide Edip Adıvar'a benzeterek, "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımıyla ilgili olarak "İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir "AHLAKSIZLIĞI" kabul edilemez" ifadesini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ" ve "Kaftancıoğlu" paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada kapsamında Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un Polis kimliği ve silahının da geri alınacağı öğrenildi. .