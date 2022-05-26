Akşener, Necip Fazıl Kısakürek'i ‘üstad' diyerek andı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefatının sene'i devriyesinde ünlü fikir adamı yazar ve şair Necip Fazıl Kısakürek'i ‘üstad' diyerek andı.

Eserleri ve kişiliği ile geçmişten günümüze damgasını vuran büyük sanat, aksiyon ve fikir adamı, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek 37. ölüm yıldönümünde anılıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Twitter hesabından Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili paylaşımda bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bütün yollar bitişecek, Çoğu gitti, azı kaldı." dizesini paylaşan Akşener, "Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

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