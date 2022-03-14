Gazeteci ve yazar Abdulkadir Selvi, “Akşener’in açıklamasına, Temel Karamollaoğlu’nun itirazına, Ahmet Davutoğlu’nun beyanlarına bakınca Kılıçdaroğlu ismi üzerinde ittifak olmadığını rahatça söyleyebiliriz' dedi.

Millet İttifakı'ındaki krize dikkat çeken gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi, "Meral Akşener'in isimsiz cumhurbaşkanı adayı tarifi ile yeni bir durum ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılmayacağına inandığı için Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nu istemediği belli ama kimi istediği konusunda kafam karıştı" yorumunda bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin bugün yayımlanan yazısında, "Akşener, Kılıçdaroğlu'nu neden gözden çıkardı' başlıklı bölümü şöyle:

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in, Türkiye'deki ilk ziyaretini İmamoğlu'na yapması, İngiliz Büyükelçi Chilcott'un karlı bir İstanbul günü İmamoğlu ile buluşması ABD-İngiltere'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu fikrinin oluşmasını sağlamıştı.

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı yarışında İmamoğlu lehine önemli bir destekti.

Ancak ünlü İngiliz dergisi The Economist'in, “Erdoğan'ın muhtemel rakibiyle tanışın” manşetiyle, Kılıçdaroğlu açısından önemli bir adım geldi.

Böylece muhalefetteki cumhurbaşkanlığı rekabeti Türkiye'nin dışına taşmış oldu.

Ama The Economist bence biraz acele etti. Çünkü Meral Akşener'den çok önemli bir hamle geldi.

AKŞENER'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Akşener, “Biz Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz, derleyici toparlayıcı... Bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz” dedi.

Oysa Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının siyasetten gelme olmasını, devleti bilmesi gerektiğini söylemişti. Oysa Akşener, “isimsiz” bir cumhurbaşkanı adayı önerdi.

İTTİFAK SAĞLANAMIYOR

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortaklarının ortak aday göstermesi koşuluyla aday olmak isteyeceğini söylemişti. Akşener'in açıklamasına, Temel Karamollaoğlu'nun itirazına, Ahmet Davutoğlu'nun beyanlarına bakınca Kılıçdaroğlu ismi üzerinde ittifak olmadığını rahatça söyleyebiliriz.

Demem o ki The Economist bu manşeti atarken biraz acele etmiş.

İMAMOĞLU'NU ÇİZDİ Mİ?

Akşener'in bu hamlesi iki tarafı keskin bıçak gibi. Nasıl? Ekrem İmamoğlu'nu İkinci Fatih ilan eden Meral Akşener'in güçlü desteği biliniyordu. Ancak bu “isimsiz aday” tarifi İmamoğlu'na da uymuyor. Akşener'in bu açıklamasını görünce yoksa İmamoğlu'nu da çizdi mi diye düşünmekten kendimi alamadım. Çünkü Meral Akşener'in isimsiz cumhurbaşkanı adayı tarifi ile yeni bir durum ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılmayacağına inandığı için Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nu istemediği belli ama kimi istediği konusunda kafam karıştı. .