Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Meral Akşener’in açıklamasının püf noktasını ‘seçilecek aday olmalı’ sözü oluşturuyor. Bu hem Kılıçdaroğlu’na hem de cumhurbaşkanlığına hazırlananlara bir mesaj” dedi.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'inde bugün yayımlanan, “Akşener'in hamlesindeki can alıcı nokta” başlıklı makalesi şöyle:

Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını başbakanlığa talip olduğunu açıklayarak, muhalefet cephesinde dengeleri değiştiren bir hamle yaptı. CHP ve İYİ Parti kulislerinden edindiğim izlenimleri maddeler halinde aktarmak istiyorum.

1- Meral Akşener, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmama kararını 24 Haziran seçim gecesinde almıştı. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını, kendisinin ikinci turda Erdoğan'la yarışacağını beklerken, partisinden dahi az oy aldı.

2- İYİ Parti'nin yükselişe geçtiği süreçte, tek kadın aday olması ve muhafazakâr kesimden oy alacağı beklentisiyle partisi en şanslı cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyordu. Akşener de buna uzun süre ses çıkarmadı.

3- Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması yıpratıcı bir hal almaya başladı. Bundan sonra daha sert bir mücadele sürecine girileceğini gördü. Kendisini ve partisini ateş hattının dışına çekti. Kurmayları bu açıklamadan sonra Akşener'in çok rahatladığını ifade ediyor.

4- Başbakanlığa talip olduğunu belirterek hem sistem değişikliği konusuna sözde değil özde inandığını gösterdi, hem de İYİ Parti'ye seçimlerden birinci parti olarak çıkma hedefini koydu.

SEÇİLECEK ADAY VURGUSU

5- Akşener'in açıklamasının püf noktasını “seçilecek aday olmalı” sözü oluşturuyor. Bu hem Kılıçdaroğlu'na hem de cumhurbaşkanlığına hazırlananlara bir mesaj.

6- Akşener, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği zaman masaya, “seçilecek aday” ölçüsünü koyacak.

7- Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin sembolik olacağını, parlamenter sisteme dönüşün yolunu döşeyeceğini, seçimden önce bu konuda bir protokol yapılacağını ve seçilen kişinin tekrar seçime gitmeyi kabul etmesi gerektiğini söyleyerek, cumhurbaşkanlığına aday olanların alanını belirlemiş oldu.

8- Ortak aday çıkarılması konusunda kararlı olan Akşener, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği masa kurulduğunda “seçilecek aday” konusunda ısrarlı olacak.

KILIÇDAROĞLU İÇİN KARAR ANI

9- Akşener'in aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun tavrı belirleyici hale geldi.

10- Önce Mansur Yavaş sonra Ekrem İmamoğlu açıklama yaparak belediye başkanlığında kalmak istediklerini belirttiler. Meral Akşener, aday olmayacağını deklare etti. Kılıçdaroğlu açısından saha temizlendi.

11- Son bir ay içerisinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli mesafe alan Kılıçdaroğlu “seçilebilirlik, başkanlık sistemini değiştirme ve ekonomiyi düzeltme” konusunda bir karar alma durumunda.

12- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın karşısında seçimi kazanabileceği kanaatine varırsa, bu saatten sonra kimse onu engelleyemez, aday olur. Ama Kılıçdaroğlu kazanamayacağını görürse aday olmaz.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK Mİ?



HDP'nin merakla beklenen tutum belgesi açıklandı. HDP'nin 11 maddelik açıklamasını 11 madde halinde özetleyeceğim.

1- HDP hakkında kapatma davasının sürdüğü bir sırada dikkatli bir dil kullanıldı. Belli ki Kandil'i ikna etmek için ciddi bir mücadele verilmiş.

2- Açıklamanın manşeti 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak Millet İttifakı'na verilen açık çek oldu.

3- 2023 seçimlerinde HDP'nin anahtar bir role sahip olduğu vurgulandıktan sonra, “İster HDP'li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız” vurgusu, açıklamanın en can alıcı yanını oluşturdu.

4- HDP, ‘Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayabilirim. Millet İttifakı'nın adayını destekleyebilirim. Ama adayların belirlendiği masada ben de yer almalıyım' dedi.

5- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmeyi ortak payda olarak sundu. ‘Ben de varım ama ben olmadan seçimi kazanamayacağınızı ve sistemi değiştirmeyeceğinizi de görmeniz gerekiyor' dedi.

DEMİRTAŞ'TAN GÜÇLÜ DESTEK

6- Selahattin Demirtaş, güçlü bir destek verdi. Hem tutum belgesi açıklanmadan önce tweet attı hem de açıklamanın linkini paylaştı.

7- Kılıçdaroğlu'nun, “Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz“ açıklamasından sonra bir muhatap tartışması yaşanmıştı. Sezai Temelli ve Asrın Hukuk Bürosu İmralı'yı muhatap gösterirken Demirtaş, HDP'nin muhatap Meclis'in ise çözüm mercii olduğunu savunmuştu. HDP'nin açıkladığı tutum belgesi ile Demirtaş'ın iradesi örtüştü. Belki de Demirtaş, ondan dolayı bu denli güçlü bir destek verdi.

İMRALI YOK

8- HDP ilk kez İmralı'yı adres göstermeyen bir tutum belgesi açıkladı. Bunu Öcalan'ın onayını alarak yaptıklarını sanmıyorum. Ama siyasi sonucu ne olur bilmem.

9- HDP daha önce açıkladığı “Hiçbir ittifak içinde değiliz” duruşunu koruduğunu ifade etti. 2023 seçimleri için, yerel seçim başarısını getiren İstanbul Modeli'ni önerdi.

10- HDP, Millet İttifakı'na girmeyecek, böylece CHP'nin ulusalcıları İYİ Parti'nin milliyetçileri rahatsız olmayacak. Ama muhalefetin cumhurbaşkanı adayını destekleyecek.

11- HDP'nin açıklaması Kılıçdaroğlu'na destek mi? Orası net değil ama muhalefete önemli bir destek olduğu net.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.