'Akşener'in açıklamaları Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mesaj'

İYİ Parti kanadı, “Akşener, Kılıçdaroğlu’na mı mesaj verdi” sorusuna, “Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağına ilişkin bir mesaj değil. Muhalefetin istişare ile en güçlü adayın belirlenmesi hususunda evet, bu Kılıçdaroğlu’na yönelik bir mesaj olarak da nitelendirilebilir” dedi.

Ankara kulisleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları ile hareketlendi.

Cumhuriyet Gazetesi'inden Selda Güneysu'nun haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Başbakanlığa talip olduğuna” yönelik açıklaması kulisleri hareketlendirirken, İYİ Parti kanadı, bu açıklamanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mesaj olup olmadığına ilişkin, “Muhalefetin 2023 seçimlerini artık riske atmaması gerektiği çok açık. Bunun için de muhalefetin istişare ile en güçlü adayın belirlenmesi hususunda evet, bu Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mesaj olarak da nitelendirilebilir” değerlendirmesini yapıyor.

İYİ Parti lideri Akşener, dikkat çeken “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim” açıklamasını yaptı. İYİ Parti kanadı Akşener'in bu açıklamayla bir kez daha “güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunu yaptığı ve bu sistemde yürütmenin başı olma isteğini yinelediğini” belirtiyor. Ancak kulislerde Akşener'in bu açıklamasıyla birlikte yanıtlanması gereken soruların bulunduğuna da dikkat çekiliyor. Bu soruların başında da “Akşener'in başbakan olabilmesi için gerekli olan anayasa değişikliğinin nasıl sağlanacağı” geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nı muhalefetten bir adayın kazanması durumunda dahi muhalefetin istediği “kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş” için anayasa değişikliği gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise 600 milletvekili bulunan parlamentoda, referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için de 360 milletvekilinin “evet oyuna” ihtiyaç var.

Cumhur İttifakı bileşenlerinin “sahada oy kaybettiği” belirtilirken, Millet İttifakı bileşenlerinin de 2023 seçimlerinde, parlamentoda, “Cumhur İttifakı'ndan bir adım önde olacağı” kaydediliyor. İYİ Parti'ye gelen anketlerde, “AKP'nin oyunun yüzde 34'ler, MHP'nin oyunun ise yüzde 7'ler civarına düştüğü” ifade edilirken, “Akşener'in başbakanlık sözleri hiç de hayal değil” açıklamaları yapılıyor. İYİ Partililer, 6 muhalefet partisinin “güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması üzerinde yoğunlaşmasını” da örnek gösteriyor.

KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ MI?

İYİ Parti kanadı, “Akşener'in açıklamasının Kılıçdaroğlu'na mesaj olup olmadığı” yönündeki sorulara da “Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağına ilişkin bir mesaj değil. CHP'nin bir yönetimi var ve yönetimin alacağı kararlara İYİ Parti saygı duyacaktır. Ancak mesaj olarak nitelendirilecekse, muhalefetin 2023 seçimlerini artık riske atmaması gerektiği çok açık. Akşener de her fırsatta buna vurgu yapıyor. Bunun için de muhalefetin istişare ile en güçlü adayın belirlenmesi hususunda evet, bu Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mesaj olarak da nitelendirilebilir. Bu aday Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş olsun gibi CHP'ye yönelik baskı unsuru da değiliz, olmayız” yanıtını veriyor.

İYİ Partililer, “Güçlü bir cumhurbaşkanı adayıyla muhalefetin seçimleri kazanması sonrasında, güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışmalara başlanacak. Yürütmenin başı da aynı parlamenter sistemdeki gibi başbakanlık olacak. İYİ Parti'nin ülkeyi yönetecek kadrosu var. Akşener'in hedefi çok öncesinden belliydi. Bu açıklama sürpriz değil. Ülkeyi yönetmeye talibiz” yorumunda bulunuyor.

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