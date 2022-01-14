Akşener'den Semra Güzel açıklaması: Fezlekeye 'evet' diyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'li Semra Güzel hakkında düzenlenen fezlekede partisinin milletvekillerinin 'evet' oyu kullanacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeye partisinin milletvekillerinin "evet" oyu kullanacağını bildirdi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Akşener, görüşmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Halk otobüsü sahipleri ve dolmuşçuların dün kendisini ziyaret ettiğini anımsatan Akşener, talepleri Yavaş'a ilettiğini belirtti.

Meral Akşener, görüşmede Yavaş'ın Başkentte yaptıklarını ve hayata geçirmeyi planladığı hizmetleri anlattığını aktardı. Yavaş'ın ayrımcılık yapmadan, sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetleri öğrenmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Akşener, Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

"HDP'li Semra Güzel'in bir teröristle fotoğrafı konuşuluyor. Cumhur İttifakı liderlerinden size ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler var, 'Tek bir kelime dahi etmediler' denildi. HDP ile gizli ittifak iddiası var, 'İttifak ortaklarını incitmek istemiyorlar.' denildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna Akşener, "AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın da bu konuda ne dediğine dair bir bilgim yok benim. Bu sabah dediyse onu bilemem. AKP yöneticilerinin ısrarla bu konu üzerinden kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Muhtemelen şuur altlarındaki Sayın Erdoğan'a, genel başkanlarına duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden ortaya döktüler. Bunu kamuoyuyla paylaşmak isterim." yanıtını verdi.

"Burada bulunan arkadaşlarımın tümü, 2013'te, 2014'te, 2012'de, 2011'de açılım saçılım denilen sürece karşı çıkmış insanlarız." diyen Akşener, o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının "Kandan, ölümden besleniyorlar, analar ağlamasın." diyerek tahkir eden, hakaret eden ve taciz eden bir dili kullandığını savundu.

Meral Akşener, şöyle devam etti:

"2010 yılında bir Kürt öğrencim, o meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahcup olmasın, üzülmesin, sıkılmasınlar diye Türk bayrağının ve Atatürk'ün resminin çıkarıldığını ağlayarak bildirmişti. Ben onu Meclis'te devrin Adalet Bakanına sormuştum ve kamuoyuna mal olmuştu. Şimdi çadır mahkemeleri, 'megri megri' şarkılar, kafalardan temizlenen konfetiler, arkasından lahmacun ısmarlanan ve tam 29 Ekim'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları kollarında geçen peşmergeler ve lahmacun ısmarlayan valiler, kaymakamlar... O lahmacunların parası Türk milletinin cebinden çıkmış. Şimdi gelelim bugüne, Semra Güzel isimli milletvekilinin bir fezlekesi gelecek muhtemelen Meclise, emin değilim çünkü. Ne zaman AKP'liler haldır haldır bağırdılar, hiçbir zaman sonuç olmadı. Ben milletvekili değilim ama arkadaşlarımdan bildiğim o fezlekeye 'evet' oyu verecek arkadaşlarımız. İYİ Parti'nin tutumu her zaman, terör, teröre yataklık, terörle iltisak, teröristle iltisak, irtibat gibi konularda açık ve nettir. Burada sorunumuz yok, umarım rahatlamışlardır."

Akşener, "Şimdi o Türk bayrağını ve Atatürk resmini çıkarma talimatını veren siyasetçiler, Oslo'da PKK'ya yalvar yakar bizim bürokratlarımızı gönderen bizatihi AKP Genel Başkanı, o günün Başbakanı Sayın Erdoğan, 'Ben verdim talimatı.' demişti. PKK ile masaya oturanlar, dün olumlu görülen bütün işler bugün olumsuz ise o zaman bu arkadaşların da bu talimatları verenlerin de her birinin bir fezlekesi olması gerekiyor. O fezlekelere de biz 'evet' oyu vereceğiz. Onlar bu fezlekeleri getirmezlerse biz iktidar olacağız ve bu fezlekeleri biz getireceğiz." diye konuştu.

- "En hafif deyimiyle ayıptır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Edirne'deki en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar." açıklamasının hatırlatılması üzerine Akşener, "Hukuki olarak ne olup ne bittiğini anlatmakla görevli, onu takip etmekle görevli, Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu Sayın Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır, ayıptır. Bu da bir fezleke konusudur." ifadelerini kullandı.

- "Kendisinin de adaylığı tam belli değil"

Akşener, Erdoğan'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını, karşısına aday çıkarılamadığını belirttiğinin aktarılması üzerine ise "Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı gerçekten tam belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır, değil midir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklamalarına ilişkin Akşener, "Anlıyorum ki TÜİK Başkanı değişecek, Merkez Bankası Başkanı da muhtemelen değişecek. Yazlık kışlık bir sistemi var oranın. TÜİK'e göre bir enflasyon rakamı açıklanacak ve herkes Sayın Nebati'nin gözlerinin ışıltısına bakacak. Sonuç itibarıyla böyle bir enflasyon sonucuyla karşılaşacağız gibi görünüyor, bütün bu konuşmalardan ortaya çıkan. Ben kendisine hem ekonomiyi hem matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.