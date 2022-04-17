Akşener’den Mansur Yavaş’ın adaylığıyla ilgili açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener, son günlerde gündemde olan Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, 'İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Eğer Cumhur İttifakı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsınlar 13. cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemde olan Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya Akşener, şu cevabı verdi:

"Cumhur İttifakı çok merak ediyor bizim adayımızı. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum.

Cumhur İttifakı'nın adayı eğer Sayın Erdoğan ise, (bunu Erdoğan'ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor) Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal adayımızı açıklayalım.

Masada hiç cumhurbaşkanı şu mu olsun, bu mu olsun diye konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar.

Gündemde olan isimlerden konuşacak olursak. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız.

Eğer Cumhur İttifakı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsınlar 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı.

ALP EMEÇ'İN TUTUKLANMASI

Şu anda arkadaşlarımız takip ediyor. Pazartesi günü daha net cevaplar alacağız annesi ile iletişim halindeyiz. Genç avukatlar var partimizin bünyesinde ben de takip ediyorum. Bu kadar da olmaz artık. Sayın Erdoğan'ın bir durumu var Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı şapkası.

2017 o zamanlar partimiz yoktu. O zamanlar bu günleri anlatarak anlattık ama sonuç farklı oldu. 4 senedir bu ucube sistemle beraberiz. Bu ucube sistemin bu ülkeye yaşattıkları… Alp genç bir çocuk. O atasözünü sonra silmiş. Siz nasıl kaydediyorsunuz bunları.

Düşe düşe 20 yaşındaki çocuğa mı düştünüz. Ramazan günü günahtır. Böyle bir sistemin içinde hem Cumhurbaşkanı hem Genel Başkan, muhalefet; sivil siyasi, insanlar derdini espri ile bile söyleyemiyor.

Ekonomi Bakanı “açım” diyen insana sabret diyor. Herhangi bir konuda ihtiyacı olan derdini söylemeye kalkışana ya nankör ya terörist ya hain… Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hikayesinin sonu. Bir tweet atılmış silinmiş. Bu nedir ya!.." .