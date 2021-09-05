Akşener’den Erdoğan’a videolu yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi hakkında “Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a video ile yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Belgrad'da kadın voleybol takımımızın maçını izlemeye giden Meral Akşener, maç bitimi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun" ifadelerini kullandı.

"SEN BUNA ENGEL OLAMAYACAKSIN"

Akşener videolu paylaşımında, "Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma" diye belirtti.

Akşener, şunları söyledi:

"Kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453'te başladı' diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ama sadece milletimle beraberim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.