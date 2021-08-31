Akşener’den CHP’li başkana tepki: Yakışmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’e tepki gösterdi. Akşener 'Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı' dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü, bütün valilik ve kaymakamlıklar tarafından düzenlenen resmi törenlerle kutlandı.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okunurken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in tören alanına sırtını dönmesine neden olan protestonun, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından siyasi partilere gönderilen tören davetinde Erdoğan'ın mesajının okunacağına dair bir bilgi olmamasına rağmen bu metnin okunması ve okunan mesajdaki bazı cümlelerin muhalefeti hedef alan ifadeler ve siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle yapıldığı öne sürüldü.

Narin'e İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener “Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı. Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.