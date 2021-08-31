DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı hızlandırmalıyız
Akşener’den CHP’li başkana tepki: Yakışmadı
Japonya 1 milyon doz Moderna aşısının daha kullanımını askıya aldı
Yangın mağdurlarının elektrik fatura borcu ertelendi
Fenerbahçe, Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Nahyan arasında kritik görüşme
ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldı
Irak: Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istiyoruz
Kahramanmaraş namaz vakitleri
Aşk 101 dizisinin 2.sezonu yayına girecek mi? Aşk 101 Kubilay Aka kimdir?
Konya namaz vakitleri 1 aylık
'Çip krizi' ne zaman sona erecek?
Biden: Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti
Tarihin en büyük deniz kazası yanında 'Titanic' çok küçük kalır...

TIMETURK / GÜNDEM / Akşener’den CHP’li başkana tepki: Yakışmadı

Akşener’den CHP’li başkana tepki: Yakışmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’e tepki gösterdi. Akşener 'Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı' dedi.

24 Dakika Önce
2021-08-31 07:12:38
Akşener’den CHP’li başkana tepki: Yakışmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü, bütün valilik ve kaymakamlıklar tarafından düzenlenen resmi törenlerle kutlandı.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okunurken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in tören alanına sırtını dönmesine neden olan protestonun, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından siyasi partilere gönderilen tören davetinde Erdoğan'ın mesajının okunacağına dair bir bilgi olmamasına rağmen bu metnin okunması ve okunan mesajdaki bazı cümlelerin muhalefeti hedef alan ifadeler ve siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle yapıldığı öne sürüldü.

Narin'e İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener “Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı. Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı.

image_750x_612d371cb7c90

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş