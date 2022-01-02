DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kuzey Kore lideri şaşırttı: ‘Ölüm kalım savaşı veriyoruz’
Akrabaların borç-alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
'Tony Blair'e şövalyelik unvanı, sistemin aşağılık olduğunu gösteriyor'
Türkiye: Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırının failleri bulunsun
TCDD’den Marmaray zammı açıklaması
Türkiye Avrupa’da en çok yatırım yapılan 10’uncu ülke
Marmaray'a kim zam yaptı? Marmaray'a TCDD mi İBB mi zam yaptı?
EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı
Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı
2021’de İstanbul’da konut, İzmir’de arsa arandı
2021'in en zengin Rusları açıklandı
Ekmeklik una zam mı geldi? Ekmek fiyatları yine artacak mı? Una ne kadar zam geldi?
ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi
AB, nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı

TIMETURK / GÜNDEM / Akrabaların borç-alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Akrabaların borç-alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

20 Dakika Önce
2022-01-02 00:46:00
Akrabaların borç-alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölpınar köyünde meydana geldi. Soy isimleri aynı olan akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin de kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Şahabettin Bilgin (35), Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin, Yakup Duranay ve Fatma Ceylan, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Şahabettin Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarmanın incelemesinin ardından, yaşamını yitiren 3 çocuk babası Şahabettin Bilgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma, başka bir olay yaşanmaması için köyde önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş