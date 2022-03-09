AKOM'dan kar uyarısı: 1987 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir

AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, önümüzdeki yağışla benzetilen 1987 kışında mart ayındaki kar yağışına dair de açıklamalarda bulundu.

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM da önlemlerini aldı. AKOM koordinasyonunda İstanbul'un 4023 kilometrelik yol ağında çalışmalar bu sabahtan itibaren başladı. Kar küreme araçları ve tuzlar yol kenarlarına yerleştirildi. AKOM'dan alınan verilere göre, 2000 araç 9500 personel kar yağışı uyarılarının kapsadığı günler boyunca görev yapacak. 465 müdahale noktasında hazır bekletilen araçların yanı sıra 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon hazırda bekletiliyor.

"87 KADAR OLMASA DA 2. SIRAYA YERLEŞİR"

AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak "İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor. Çarşamba gece saatlerinden itibaren Sibirya soğukları hâkim olacak. Cumartesi pazar da yağış devam edecek gibi duruyor" dedi.

Osman Çaylak "Bugün için riskli bir durum yok. Perşembe sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un Kuzey bölgelerinden itibaren, kar yağışı geçişleri başlayacak. Perşembe sabah 05.00'ten sonra etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü tam gün kar yağışı olacak. Çarşamba için zaten karla karışık yağmur yağacak diye uyarılar yapılmıştı. Çarşamba günkü yağışlar çok etkili olmayacak" diye konuştu. .