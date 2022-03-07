AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk ve yağışlı havanın bu akşam itibariyle Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı uyarısını yaptı.