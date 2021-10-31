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AKM'nin açılışına davet edilmeyen Zuhal Olcay'dan hükümete tepki
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TIMETURK / GÜNDEM / AKM'nin açılışına davet edilmeyen Zuhal Olcay'dan hükümete tepki

AKM'nin açılışına davet edilmeyen Zuhal Olcay'dan hükümete tepki

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edilmediğini belirterek hükümete tepki gösteren sanatçı Zuhal Olcay, 'Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası bizim zaten. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim” dedi.

3 Saat Önce
2021-10-31 08:50:47
AKM'nin açılışına davet edilmeyen Zuhal Olcay'dan hükümete tepki

Sanatçı Zuhal Olcay, Tekirdağ'da bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen baloda konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edilmediğini söyleyen Olcay, hükümete tepki gösterdi.

“Bu gece açılışı yapılan ve daha önce defalarca sahnesinde defalarca oynadığım AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim" diyen Olcay, "Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası bizim zaten. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Olcay sözlerine şöyle devam etti:

“Benim O'na (Atatürk) ayrıca müteşekkir olduğum bir şey var. Ben O'nun Ankara'da kurduğu Devlet Konservatuarı'nda, beş yıl parasız yatımı okuyarak mezun oldum. O'na bambaşka çok daha fazla şükranla bağlıyım. Ahtım olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce defalarca sahnesinde defalarca oynadığım AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası bizim zaten. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim.”

Konserden elde edilen gelirin; Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Yardımseverler Derneği ve Muhtaç Çocukları Koruma ve Topluma Kazandırma Derneği'ne bağışlanacağı belirtildi.

Kaynak: Medya Radar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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