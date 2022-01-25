Akköprü HES ihalesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edildi

Aydem Yenilenebilir Enerji en yüksek teklifi verdiği Akköprü HES'in özelleştirilmesi ihalesinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal edildiğini duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Akköprü HES'in özelleştirilmesi ihalesine en yüksek teklifi verdiğini ve ihale kararının Rekabet Kurulu tarafından da onaylandığını belirterek, "Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 24 Ocak 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir" dedi.

Öte yandan, Koç Holding'in iştiraki Tek-Art'ın en yüksek teklifi vermiş olduğu Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletilmesi ihalesi de geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti.

Koç Holding Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Tek-Art tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklandığı; ancak ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği belirtilmişti.

Kaynak: Haber Global .