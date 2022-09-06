Akıncılar’dan kritik karar! Yeniden meydanlara iniyorlar

1980 öncesi Türkiye’nin önemli gençlik hareketlerinden biri olarak tanınan Akıncılar hareketi ikinci buluşmasını 3-4 Eylül’de Nevşehir’de gerçekleştirdi. Toplantıda Akıncılar’ın yeniden teşkilatlanması kararı alındı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

1980 öncesi Türkiye'nin önemli gençlik hareketlerinden biri olarak tanınan Akıncılar hareketi ikinci buluşmasını 3-4 Eylül'de Nevşehir'de gerçekleştirdi. Akıncılar, yeniden teşkilatlanarak hareket etme kararı aldı.

Dünden daha fazla ihtiyaç var!

Farklı illerden yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Türkiye ve İslâm coğrafyasının küresel güçlerin kuşatması altında olduğu vurgulandı. Toplantıda 1980 öncesi Akıncılar misyonu ve mücadele anlayışına bugün, dünden daha fazla ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Toplantıda Akıncılar'ın yeniden teşkilatlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda geçmişte Akıncılar Hareketi içerisinde yer almış tecrübeli insanlardan oluşan “Akıncılar Hareketi Yüksek İstişare Kurulu” oluşturulması planlandı. Oluşturulacak kurula her ilden bir temsilci belirlenecek. Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısı da üç ay içerisinde İstanbul'da yapılacak.

Akıncılar Federasyonu kurulacak

Toplantıda mevcut Akıncılar derneklerine yenileri eklenmesi ve bunların “Akıncılar Federasyonu” adı altında birleştirilmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca ‘Akıncılar Hareketi'nin kendisini partiler, dernekler, vakıflar üstü bir çatı olarak kendini ifade etmesi ve toplumun tüm kesimlerini kuşatacak, kapsayacak projeleri planlayarak faaliyete geçirmesi kararı alındı.