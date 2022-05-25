AKINCI TİHA, Selçuk Bayraktar'ın kumanda ettiği MiG-29 ile kol uçuşu yaptı

Bayraktar AKINCI TİHA, Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Selçuk Bayraktar'ın kumanda ettiği savaş uçağı MiG-29 ile Bakü semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST Azerbaycan dolayısıyla Bakü'de bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 ile bir uçuş gerçekleştirirken, Baykar'ın geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da Bayraktar'ın bulunduğu MiG 29'a kol uçuşu ile eşlik etti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Selçuk Bayraktar, Bakü semalarında Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu.

Bayraktar, uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk'ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş'ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29'a geçti.

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov'un uçtuğu savaş uçağı MiG-29'a, TEKNOFEST Azerbaycan'da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI da eşlik etti. Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29'a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti. AA

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