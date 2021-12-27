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TIMETURK / GÜNDEM / Akdeniz'de üst üste iki deprem

Akdeniz'de üst üste iki deprem

Akdeniz'de, saat 18.15'te 4,9, saat 21.59'da ise 5,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

1 Saat Önce
2021-12-27 00:29:02
Akdeniz'de üst üste iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Türk Telekom

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Saat 18.15'te ise 36 kilometre derinlikte merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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