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Akdeniz'de kritik hamle! Türkiye-Libya iş birliği derinleşti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.

2 Gün Önce
2022-10-03 23:21:29
Akdeniz'de kritik hamle! Türkiye-Libya iş birliği derinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Libya'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Türkiye ile Libya arasında birçok alanda iş birliği için imzalar atıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.

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