DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Doğu Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
Sonsuza kadar yaşamanın sırrı çözüldü
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
İşte en çok kazandıran ve kaybettiren altcoinler
Hangi liderlerin ne kadarlık gizli serveti var?
Akdeniz'de gerginlik! Rum gemisi Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi
IMF'de 'darbe girişimi'! Çin krizi büyüyor; başkan sorgulanacak
Türkiye Norveç'i yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye Norveç'e yenilirse ne olur? Türkiye Dünya Kupası grubunda kaçıncı sırada?
Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabını askıya aldı
Eylülde fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürünler
Türkiye Dünya Kupası eleme G Grubu puan durumu | Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada?
Coinbase'in hacklendiği ortaya çıktı
Hindistan'da bakanın konvoy aracı çiftçileri ezdi: 8 ölü
SGK'dan milyonları ilgilendiren flaş değişiklik! Artık zorunlu
Pandora Papers nedir? Pandora Papers'ta kimler var?

TIMETURK / GÜNDEM / Akdeniz'de gerginlik! Rum gemisi Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi

Akdeniz'de gerginlik! Rum gemisi Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, kıta sahanlığına izinsiz giren araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkardı.

1 Saat Önce
2021-10-04 12:09:46
Akdeniz'de gerginlik! Rum gemisi Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı.

Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu.

Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu.

Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı.

Öte yandan Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN