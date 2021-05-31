Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz açıkları 4,3 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt körfezi olan deprem saat 09.23'te deprem kaydedildi.

Deprem, Mersin'in Anamur ilçesine 77 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Yerin 25,63 kilometre derinlikte gerçeklenen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.