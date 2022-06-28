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Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Son günlerde yapılan akaryakıt zamları sonrasında motorin litre fiyatı 30 liranın üstüne çıkmıştı. Sektör kaynakları, düşüşe geçen petrol ve dolar ile birlikte motorinde indirim olacağını belirtiyor.

1 Saat Önce
2022-06-28 10:19:11
Akaryakıta büyük indirim geliyor!

NTV'de yer alan habere göre, 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.

Benzin ve LPG de ise indirim olması bekleniyor.

Motorin litre fiyatı, Ankara ve İzmir'de 30,15 TL, İstanbul'da ise 30,01 TL olarak satılıyor. .

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