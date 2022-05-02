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Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa'daki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı,

33 Dakika Önce
2022-05-02 08:10:19
Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazı için tarihi Balıklıgöl Yerleşkesine gitti.

Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Akar ve komutanlar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. .

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