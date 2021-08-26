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Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama
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Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, 'İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.' dedi.

2 Saat Önce
2021-08-26 10:13:41
Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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