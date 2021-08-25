Akademisyen Türkoğlu, İngiltere'deki 'delirten karantina' sürecini anlattı

İngiltere salgın süresinde farklı ülkeler için “kırmızı ve yeşil ülkeler” listesi hazırladı. Kırmızı ülkelerden dönen İngiltere vatandaşlarına zorunlu olarak 10 gün otel karantinası uygulanıyor. 'Yeşil liste'deki ülkelerden dönüyorsanız böyle bir 'zorunluluk' yok. Twitter'dan bir akademisyen kadın yaşadığı süreci anlattı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji mezunu olan Gülgün Türkoğlu Pagy adlı kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İngiltere'de uygulanan ürkütücü karantina sürecini şöyle anlattı;

İngiltere'de otel karantinasının 4. günü.

Aşılı, aşısız, çoluk çocuk, içine tıkıldığımız odaların açıldığı koridor işte bu. Aşılılara çifte haksızlık.

Havaalanında aynı dökümanı 8-10 kez gösterdik. Transfer otobüsleri ömür törpüsü.

Hasta olmayanı hasta eder bu izolasyon. İki kişi için 2400 pound ödedik. Geldiğimiz gün bir kişilik ücreti 2250 pounda çıkardılar.

Kurdukları insansız, insafsız düzenin Gestapodan farkı, maşa elemanların tamamının azınlıklardan oluşması.

On gece on bir gün temassız… Kimi, deli gibi koşarak kaçmaya çalışıyormuş.

Odanıza girmeden elinize tutuşturdukları kağıtta intihar hatlarına erişim numaraları listelenmiş. Ayrıca, dininiz neyse ona uygun bir servis numarası var yalnızlık basınca aramanız için.

“Basın size ulaşmaya çalışacak, onlarla görüşebilirsiniz tabii” iznini lütfediyorlar.

İşin en acısı, servis verenle servis alanın, zorla tutulanla zorla tutanın temas ettiği anlar. Herkeste bir utanç var. Şikayet edilecek kişi, kurum, kuruluş pek çok sektörde olduğu gibi artık yok. Karşınıza bir sistem çıkıyor. Ezberlenmiş cümleler, çaresiz ve bezgin suratlar.

Dışarı çıkma hakkı, günde 2x 15 dakika. Önce güvenliği arıyorsunuz. Biri gelip sizi alıyor. Maske takıp bahçeye yalnız başınıza çıkma hakkınız yok. Potansiyel her şeysiniz zira: hasta, yalancı, sabotajcı… Neden? Covid riskinden. Dönüştüğümüz şey yalnızca beni mi ürkütüyor?

O paraya; otelinizi, odanızı seçme hakkınız yok. Odada yalnız kalabileceğinizi garanti etmiyorlar!

Amber listede, otel karantinası olmuyor ama ev karantinası var o; toplam 20 gün yani. Yeşil listeler almıyor artık.

Covid'in politik yanını göremeyene hayret ediyorum.

Sorulara toplu yanıt vereyim. Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler kendi vatandaşı olsa da 4 doz aşılı olsa da otel karantinası zorunlu!

Amber/sarı liste ülkelerinden gelenler evde on gün karantinaya giriyor.

Yeşil liste karantinasız.

Parası olmayanlar ne yapıyor bilmiyorum.

Türkoğlu, takipçilerinin soruları üzerine bir başka payulaşımında ise şunları yazdı;

"Eş dostla görüştük; izin vardı," diyenler olmuş. Bu izin verilse bir dakika bile tutamazlar beni burada. Çünkü kurdukları sistemi yıkmış olurlar. Karantina paketi ile size bir kitapçık veriliyor.Kurallar fotodaki gibi. Odamın dışına, maskeli de olsam yalnız adım atma hakkım yok"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.