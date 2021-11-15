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AK Partili Tamer: Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.

2 Saat Önce
2021-11-15 14:03:12
AK Partili Tamer: Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Sözcü'nün haberine göre asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Tamer, “Asgari ücret 4 bin TL'nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL'nin altında olmamalı. Benim düşüncem bundan yana” dedi.

Kentteki koronavirüs salgınına ilişkin son durumu da anlatan Tamer şunları söyledi:

“Sağlık ile ilgili yatırımlarımız da hızla devam ediyor. 1 yıl öncesinde size ilk ameliyatı ben yapacağım demiştim. Ama şu bir gerçek ki sağlıkta o şehir hastaneleri Avrupa'da bir örnek olduğumuzun göstergesi. Özellikle pandemi döneminde tüm ülkelerin tek tek döküldüğü dönemde sadece 45 günde hastaneye başlayıp bitirilmesinden bahsediyoruz.

Hastanelerimizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Doluluk oranlarımız yükselse de hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Dışarıda hastamız kalmadı. Şehir hastanelerinin özel hastanelerden daha konforlu olduğunu görüyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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