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AK Partili Sare Aydın'dan 'aşırı hızlı, vekil kartlı Porsche' açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili E. Sare Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yeğeninin ‘Porsche’ marka araç ile aşırı hız yaptığını doğrulayarak açıklamada bulundu

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22.05.2021 17:16:39
AK Partili Sare Aydın'dan 'aşırı hızlı, vekil kartlı Porsche' açıklaması

AK Partili Sare Aydın, yeğeni Enes Aydın'ın kendisine ait Porsche marka araçla 215 kilometre hız yaptığı iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın'ın yeğeni Enes Aydın, sosyal medya hesabından halasına ait Porsche marka araçla aşırı hız yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Video kayıtta, trafik polislerinin önünden 215 kilometre hızla geçtiği görülen aracın camında milletvekili tanıtım kartı da dikkat çekmişti.

Vekil Sare Aydın, görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlere olan inancımı ve sevgimi herkes bilir. Üniversite öğrencisi yeğenimin müsadem dışında şahsi aracımı, asla tasvip etmeyeceğim şekilde kullanmış olmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Uyarılarımı ve ikazımı yaptım. Yanlışının, onun hayatı için büyük bir ders olacağına inanıyorum. Ben hayatım boyunca seviyeli iletişimin ve doğru bilginin büyük bir güç olduğuna inandım. Gençlerime de bunu öğrettim. Yorumlara bakınca yazma ihtiyacı hissetim. Bir kaza meydana gelmemiştir. Doğru sözler ve işler şiarımız olsun gençler. Yiğenime de söyledim merak etmeyin"

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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