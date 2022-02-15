AK Partili hangi vekil kalp krizi geçirdi? Sağlık durumu nasıl?

AK Partili hangi vekil kalp krizi geçirdi? AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl?

AK Partili hangi vekil kalp krizi geçirdi? AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl?

AK Partili hangi vekil kalp krizi geçirdi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın Meclis'te kalp krizi geçirdiğini, acil şekilde hastaneye kaldırıldığını, önce anjiyo yapıldığını, ardından bypass ameliyatına alındığını bildirdi. Turan, Battal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ifade ederek, Battal'a şifa diledi, ameliyatın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Fettani Battal Kimdir?

Fetani Battal 1963 yılında Bayburt'ta doğmuştur. AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal siyasetçikişiliğiyle tanınıyor.

Babasının adı Süleyman, annesinin adı Firdes'tir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 27. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapmıştır. İngilizce bilen, evli ve üç çocuk babasıdır.

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